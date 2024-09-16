Araştırma Şirketi Anket Sonuçlarını Açıkladı: En Başarılı Kadın Belediye Başkanları Belli Oldu

ORC Araştırma şirketi, Türkiye'deki kadın büyükşehir belediye başkanlarına ilişkin kamuoyu araştırması yaptı. Şirket, 'Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları', 'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Yapılan araştırmanın sonuçları ise "Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarının Başarı Düzeyi" başlığıyla açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinde AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 59,7'lik beğenilme oranıyla Türkiye'deki en başarılı kadın büyükşehir belediye başkanı olurken, ilçe belediyelerinde CHP'li Sinem Dedetaş dikkat çekti.

'Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarının Başarı Düzeyi' sonuçları şu şekilde sıralandı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ayşe Ünlüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DEM Partili Ayşe Bucak Küçük.

Araştırmada ayrıca kadın büyükşehir ilçe başkanlarının başarı düzeyi, kadın il belediye başkanlarının başarı düzeyi, Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları ve yerel yönetimlerde kadın temsilcilerine bakış başlıklı sonuçlar da paylaşıldı.

İŞTE SONUÇLAR: