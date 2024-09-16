Cumhurbaşkanı Erdoğan Paralimpik Sporcularla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı ile bir araya geldi. Ziyaret, AKP Genel Merkezinde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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