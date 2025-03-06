Hakan Fidan'dan AB'ye Net Mesaj: 'Avrupa'nın Güvenliği Türkiye ile Mümkün'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile Bakanlık’ta bir araya geldi. İki Bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan şöyle konuştu:

'İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

“Hırvatistan ile ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu rakamı liderlerimizin belirlediği hedef doğrultusunda ilk aşamada 2, daha sonraki aşamada 5 milyar dolara nasıl ulaştırabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için bazı çalışmalar da yürütüyoruz. Hırvatistan ile sanayi alanındaki iş birliğimiz de giderek gelişmekte. İki hafta önce iki ülke Savunma Bakanları Ankara’da bir araya geldiler ve gündeme alabileceğimiz yeni projeleri değerlendirdiler. Bu stratejik alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz. Türkiye olarak bilhassa yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalarımızın yatırımları aracılığıyla Hırvatistan’ın Avrupa’nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istiyoruz.

'BÖLGESEL SAHİPLENME ANLAYIŞIYLA...'

Balkanlar’da istikrarın korunması için yakın diyaloğumuzu Hırvatistan ile sürdürüyoruz. Türkiye ve Hırvatistan, bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklarıdır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Hırvatistan ve Bosna Hersek ile üçlü istişare mekanizmasını tesis etmiştik. Aynı anlayışla Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci kapsamında da Hırvatistan ile iş birliğimiz sürmekte.

'BAZI ÜLKELER TANSİYONU YÜKSELTEN HALELER YAPIYOR'

Maalesef Bosna Hersek’teki kurucu hatlar arasındaki ahengi ve dengeyi riske atan beyan ve kararların arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığına tanıklık ediyoruz. Tek taraflı söylemlerden kaçınılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi büyük önem taşımakta. Daha önce de vurguladığımız gibi Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteği tamdır. Herkesi itidalli davranmaya davet ediyoruz. Provokasyonlara değil, iş birliği, uzlaşı ve diyaloga ihtiyacımız var .

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE İLE MÜMKÜN'

En başından bu yana Rusya-Ukrayna savaşının müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini hep vurgulaya geldik. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık. Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da katıldığım toplantıda da bu tutumumuzu Avrupalı müttefiklerimizle paylaştım. Öte yandan, Avrupa’nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna’daki savaşa indirgenemez. Avrupa’nın güvenlik mimarisi konusu uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye’nin katılımı ile mümkündür.

'ATEŞKESİN TÜM AŞAMALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Görüşmelerimizde Filistin meselesini de ele aldık. Ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerekmekte. Bununla birlikte İsrail hükümeti Gazze’de ve Batı Şeria’da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmekte. İsrail hükümeti aldığı son kararla insani yardımların Gazze’ye girişini yasakladı. Bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerekiyor. Bu vesileyle Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden imarı ile ilgili kabul edilen planı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.

Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.

'SURİYE HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımların önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum da bu sürece destek vermelidir, bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA