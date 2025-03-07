İlhan Şeşen Entübe mi Edildi? Açıklama Geldi

Türk müziğinin usta seslerinden İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüye gittiği haberleri kamuoyunda kendine yer buldu.

DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

2023 yılının Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını sevenleriyle paylaşan 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumuna ilişkin TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, "Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

YEĞENİ BURHAN ŞEŞEN İDDİALARI YALANLADI

Son olarak ise Şeşen’in durumunun daha da kötüleştiği ve hastanede entübe edildiği öne sürüldü.

Aynı zamanda İlhan Şeşen’in yeğeni olan sanatçı Burhan Şeşen ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanladı.

Burhan Şeşen, amcası İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen’le konuştuğunu belirterek, entübe edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şeşen, amcasının iyi durumda olduğunu belirterek sağlığıyla ilgili olumsuz bir seyir olmadığını belirtti.

Amca İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum.Entübe haberleri vs kocaman bir yalan.Amca gayet iyi durumunda olumsuz bir seyir yok. — Burhan Şeşen (@burhansesen) March 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi