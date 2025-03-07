Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklama

Bilecik’te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve bir kişiden ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklama

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen B.C.S. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz konuyla ilgili olarak; "Vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, telefonla kendilerini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara inanmayın" dedi.

Kaynak: İHA

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