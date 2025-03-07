42. Türkiye Kitap Ve Kültür Fuarı Açıldı

Fatih Camisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılki Ramazan temasının "Ramazan ve İyilik" olarak belirlendiğini söyledi. Ramazanın başlı başına bir iyilik ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın da uzun yıllardır iyilik hareketlerinin öncüsü olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NIN YAYIN FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 50 yıldır önemli iyilikler yaptığını belirterek, "42 yıldır düzenlenen kitap ve kültür fuarı, bu iyiliğin en büyük örneklerinden biridir. Fuarlarda iyiliğin yollarını gösteren kitaplar sergileniyor" dedi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kuran-ı Kerim’in 40’a yakın dildeki tercümeleriyle 2,5 milyon adet Kur’an-ı Kerim’i dünya çapında insanlara ulaştırmaya çalıştığını belirtti. Diyanet Yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın toplamda 4 binin üzerinde kitap çeşidini okuyucularla buluşturduğunu ifade etti.

FUAR 23 MART’A KADAR ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Fatih Camisi avlusunda açılan fuarın 23 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacağı duyuruldu.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN'DAN TEMENNİLER

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, fuarın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

AÇILIŞA KATILAN İSİMLER

Açılışa, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yazar Prof. Dr. İskender Pala ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi ve fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA