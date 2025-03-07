Freni Patlayan Kamyon Facia Yarattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Şanlıurfa'da freni patlayan hafriyat kamyonu vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Freni Patlayan Kamyon Facia Yarattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Şanlıurfa’nın Birecik-Halfeti kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık bahçesine daldı. Çok sayıda fıstık ağacını kırdıktan sonra durabilen kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Freni Patlayan Kamyon Facia Yarattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü - Resim : 1

SÜRÜCÜ KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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