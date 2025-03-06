Kansere Yakalanan İlhan Şeşen'den Kötü Haber
Müzik dünyasının efsane isimlerinden İlhan Şeşen’den üzen haber geldi. Uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Şeşen’in sağlık durumunun kötüleştiği, doktorlarının tedavi sürecinin tükendiğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: Tv8
Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını sevenleriyle paylaşan 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla sevenlerini üzdü.
Konuşmasına devam eden Üstündağ, “Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım” diyerek üzücü haberi paylaştı.
Üstündağ, İlhan Şeşen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederken, usta sanatçının bir süredir kanserle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz şeklinde konuştu.
Üstündağ, İlhan Şeşen’in tedavi sürecince hastane ve evi arasında gidip geldiğini ancak doktorların durumun kritik bir boyuta ulaştığı bilgisini de verdi.