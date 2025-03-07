Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi

BUSKİ, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Açıklamada “Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde kesinti olacak” denildi.

Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi

BUSKİ, pazartesi günü Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde (PAZARTESİ) 09:00-16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu
Freni Patlayan Kamyon Facia Yarattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü Freni Patlayan Kamyon Facia Yarattı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklama Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma