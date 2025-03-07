Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi

BUSKİ, pazartesi günü Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde (PAZARTESİ) 09:00-16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.