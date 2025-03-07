Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi
BUSKİ, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Açıklamada “Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde kesinti olacak” denildi.
BUSKİ, pazartesi günü Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı ve civarında 10 Mart 2025 tarihinde (PAZARTESİ) 09:00-16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.