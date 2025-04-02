İki Grup Birbirine Girdi, AVM Savaş Alanına Döndü

Bursa'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen kavgada yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavga, güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

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Bursa’da bir alışveriş merkezinde iki grup birbirine girdi. Kavga güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, yemek katında gençlerin oluşturduğu iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Alışveriş için gelen aileler panik ve korku içerisinde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, aralarında kadınların da bulunduğu gruba güvenlik güçleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga güçlükle sonlandırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Bazı kişilerin tekme ve yumruk darbeleriyle hafif şekilde yaralandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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