Çorum'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga

30 Mart'ta Alaca ilçesinin Çorum Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla, saldırganlar Yusuf A. ve Y.A.'nın kimlikleri tespit edildi. Yusuf A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği ve kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç.'nin silahla vuruldukları görülüyor. Saldırganlar, yaralıları silahla vurduktan sonra darp ediyor. Araya giren kişiler, şüphelileri uzaklaştırarak olay yerinden kaçmalarını engelliyor.

Kaynak: İHA

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