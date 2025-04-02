İki Arkadaş Ölümü Ayaklarına Çağırmışlar! Meyve Bıçağıyla Bir Kişiyi Öldürdü, Bir Kişiyi Yaraladı

Antalya'da Denizhan Deniz ve Uygar Özen içki içtiği sırada Mahmut Eren Yılmaz'ı yanlarına çağırdı. Üçlü arasında çıkan yumruklu kavga bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada Yılmaz, meyve bıçağıyla Deniz'i öldürdü, Özen'i de yaraladı. Yılmaz daha sonra polise giderek teslim oldu ve tutuklandı. Yılmaz ifadesinde "Kendimi korumaktan başka amacım yoktu" dedi.

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İki Arkadaş Ölümü Ayaklarına Çağırmışlar! Meyve Bıçağıyla Bir Kişiyi Öldürdü, Bir Kişiyi Yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevre Yolu Köprüsü yakınında içki içtiği belirtilen Denizhan Deniz ve Uygar Özen, dün saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Üç kişi arasında önce yumruklu kavga çıktı. Ardından bu kavgada bıçaklar devreye girdi. Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KATİL TESLİM OLDU

Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yılmaz'ın, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde, bir otomobilin arkasında alkol alan tanımadığı 2 kişinin kendisini yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahmut Eren Yılmaz, ifadesinde, "Alkolümüz bitince beraber içtiğimiz arkadaşlardan biri, benim motosikletimle gidip alkol alıp geldi. Bir süre daha alkol aldıktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk atıp üzerime yürüyünce ben de yerdeki bıçağı alıp, kendimi korumak için gelişigüzel sallamaya başladım. Kendimi korumaktan başka amacım yoktu. Olanlar için çok üzgünüm" dedi. Yılmaz, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Yılmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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