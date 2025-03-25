Kütahya'da 2 İki Kişiyi Öldürüp Kayıplara Karıştı

Kütahya’da bir şahıs evli olduğu kadını ve başka bir kişiyi öldürerek kayıplara karıştı.

İnköy Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayında, Ali Osman Y. (59) isimli katil zanlısı, pompalı tüfekle karısı Havva Y. (55) ve Sefa T. isimli kişiyi av tüfeği ile öldürdü. Bir evde ve açık alanda işlenen cinayetlerin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA