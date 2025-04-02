MASAK Raporunda Ekrem İmamoğlu Detayı: Suçunun Olmadığını Ortaya Koyuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları belli oldu. Raporda, Ekrem İmamoğlu’nun suç gelirine karıştığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığı ortaya çıktı.

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MASAK Raporunda Ekrem İmamoğlu Detayı: Suçunun Olmadığını Ortaya Koyuyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. "Kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" soruşturmalarından gözaltına alınan İmamoğlu tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı ise İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırdı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu ifadesinde "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" şeklinde yanıtlar verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarını yazdı. Öztürk, MASAK raporunun İmamoğlu’nun mali bir suçunun olmadığını kanıtladığını yazdı.

MASAK Raporunda Ekrem İmamoğlu Detayı: Suçunun Olmadığını Ortaya Koyuyor - Resim : 1

Saygı Öztürk'ün köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"MASAK raporuna bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi suç gelirinin aklandığına dair bir saptama yok. Sadece istihbari mahiyeteki bilgiye göre Erkan Karaarslan ile danışmanlık sözleşmesi bulunduğu ancak böyle bir sözleşmenin varlığı ispatlanmadığı gibi buna ilişkin ödeme kaydına da rastlanılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun gayrimenkul alım-satım ilişkisinde bulunduğu bazı kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adları geçtiği raporda yer alıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunları bildiği yönünde bir bulguya ulaşılamadı. Ekrem İmamoğlu aleyhine olduğu yolunda kamuoyuna yayılan iddiaların aksine rapor, Ekrem İmamoğlu’nun mali bir suçunun olmadığını açıkça ortaya koyuyor."

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Kaynak: Sözcü

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