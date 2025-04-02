Dev Şirketin CEO'sunu Öldürmüştü: Luigi Mangione Hakkında İdam Cezası İstenecek

ABD’nin en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan UnitedHealhcare’in CEO’su Brian Thompson’ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione hakkında istenecek ceza belli oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Mangione hakkında idam cezası isteneceğini duyurdu.

Bondi, Thompson'ı "masum bir adam ve iki küçük çocuğun babası" olarak nitelendirirken, söz konusu olay için ‘soğukkanlı bir suikast’ dedi.

Bondi, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın gündemini yürütürken federal savcılara bu davada ölüm cezası talep etmeleri talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından New York Polis Teşkiları (NYPD) ve FBI devreye girerken, saldırganı yakalamak için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceği bildirilmişti.

Daha sonra, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

Daha sonra Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltilmişti.

Kaynak: AA