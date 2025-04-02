Beyaz Saray: 2 Nisan Amerikan Tarihinin En Önemli Günlerinden Biri Olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün uygulanmaya başlanacak karşılıklı gümrük vergilerine dikkat çekti. Leavitt, “2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek” ifadelerini kullandı.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bugüne kadar birçok ülke tarafından gümrük vergileri konusunda haksız şekilde vergilendirildiğini savundu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, Amerika'nın gümrük vergilerini hangi ülkenin ABD'ye ne kadar vergi koyduysa o kadar uygulayacağını belirtti.

Leavitt, ABD'nin dünyanın en açık ekonomilerinden biri olduğunu ve en iyi tüketici tabanına sahip olduğunu vurgularken, birçok yabancı ülkenin pazarının ABD'nin ihracatına kapalı olduğunu ifade etti. Bu durumun adaletsiz olduğunu belirten Leavitt, artık değişeceğini söyledi ve ekledi: “Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit.”

Kaynak: DHA