İsrail'den Türkiye'nin Suriye Hamlesine 'Potansiyel Tehdit' Çıkışı

İsrail’de güvenlik çevreleri, Türkiye’nin Suriye’de askeri varlık oluşturma ihtimaline yönelik endişelerini açıkça dile getirmeye başladı. The Jerusalem Post’un haberine göre, bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinin İsrail için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yetkili, "Türkiye Suriye’de hava üssü kurarsa, bu İsrail’in operasyonel serbestisini kısıtlar. Bu bizim için doğrudan bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ülkesindeki işgale karşı attığı adımlardan rahatsız olduğu belirtilirken, aynı yetkili, İsrail’in Suriye’deki hava saldırılarını sürdürmek için T4 üssünü bombaladığını açıkça itiraf etti.

DÜŞMANCA AÇIKLAMALAR!

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi Ohad Tal, Türkiye’yi hedef alarak "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır" dedi.

Tal, İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını engellemesi gerektiğini öne sürerek, Yunanistan ve GKRY ile iş birliğinin güçlendirilmesini ve ABD’nin desteğinin alınmasını savundu.

Kaynak: AA