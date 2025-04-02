Trump'ı Protesto Etmek İçin Kürsüde 25 Saat Konuştu, Rekor Kırdı

ABD Senatosunda Demokrat Senatör Cory Booker, 25 saat 4 dakika süren konuşmasıyla "Senato tarihinin en uzun konuşması" rekorunu kırdı. Başkan Donald Trump’ın politikalarına karşı düzenlediği bu tarihi konuşmada Booker, hükümetin bütçe kesintileri ve işten çıkarmalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"ÜLKEMİZ KRİZ İÇİNDE"

Booker, pazartesi akşamı 19.00'da başladığı konuşmasını, salı akşam saatlerine kadar aralıksız sürdürerek kürsüden hiç ayrılmadı. Trump yönetiminin sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve göçmen politikalarına tepki gösteren Booker, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Senato’nun normal işlerini aksatmak niyetindeyim. Ülkemiz kriz içinde." ifadelerini kullandı.

1957'DEKİ REKORU GEÇTİ

Daha önceki rekor, 1957’de Senatör Strom Thurmond’un Medeni Haklar Yasası’na karşı yaptığı 24 saat 18 dakikalık konuşmaya aitti. Booker’ın konuşması, canlı yayınlarla milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, ülkede gündem oldu.

Kaynak: AA