İzmir'de Eşini Vahşice Katleden Erkekten Kan Donduran Savunma: 'Ev İşi Yapmıyordu'

İzmir'de 2022 yılında eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Fırat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede, "Ev işi yapmıyordu, kedileri besliyordu. Bu yüzden tartıştık ve öldürdüm" diyen cani erkeğin, eşini 5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katlettikten sonra fotoğraflarını da çektiği ortaya çıktı.

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İzmir'de Eşini Vahşice Katleden Erkekten Kan Donduran Savunma: 'Ev İşi Yapmıyordu'

Olay, 27 Aralık 2022'de Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Ahmet Fırat, eşi Nuran Fırat'ı 25 bıçak darbesiyle canice katletti. Eşinin boğazını keserek öldüren Fırat, cinayetin ardından olayı gören 5 yaşındaki çocuğunu komşuya bırakıp kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Nuran Fırat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de Eşini Vahşice Katleden Erkekten Kan Donduran Savunma: 'Ev İşi Yapmıyordu' - Resim : 1

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ahmet Fırat, mahkemede eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını söyledi. Cani erkek, bu sebeplerle çıkan tartışmanın ardından eşini öldürdüğünü öne sürdü.

CİNAYETİN ARDINDAN FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ı 'Eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, Fırat’ın Nuran Fırat’ı öldürdükten sonra cep telefonuyla 3 fotoğraf çektiği ve olayın ardından küçük kızının komşuya "Babam annemi bıçaklıyor" dediği belirtildi. Sanığın, 4'ü öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü ve olayın hemen ardından kaçtığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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