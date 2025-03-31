Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Mersin'de trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalar süren kavga kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce araçlarını durdurarak inen şahıslar kavgaya tutuştu.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumruklaşmaların yaşandığı olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kevga nedeniyle D-400'de trafik bir süre durunca uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren kavga sonrasında taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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