Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hatalı sollama sonucu kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken, sürücü H.Z.'nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi TMO mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. idaresindeki otomobil, Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde sollama yapmak isterken karşı şeritten gelen M.E.V.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.E.V. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A.T. yaralanırken, her iki araçta hasar meydana geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.V.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede sürücü H.Z.'nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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