Kayıp Olarak Aranıyordu, Dicle Nehri'nde Ölü Bulundu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu .

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Kayıp Olarak Aranıyordu, Dicle Nehri'nde Ölü Bulundu

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesi Kırklardağı mevkiinde Sedat Karagöz'ün (48) girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Karagöz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Dicle Nehri
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