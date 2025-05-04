MİT Başkanlığı Sonrası İlk: İbrahim Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tutulan Önder, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Önder'in cenazesi, yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok siyasetçi başsağlığı mesajları yayımlarken, dikkat çeken açıklamalardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, görevine başladığından bu yana ilk kez kamuya açık bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: Haber Merkezi