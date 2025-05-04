Türkiye'den Almanya'ya Giden Kahvede Büyük Şok! Zararları Arasında Yok Yok

Dünyada gıda güvenliğine yönelik endişeler sürerken, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen ürünlerden birçoğu geri gönderiliyor. Bu ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Almanya’nın Türkiye’den aldığı kahve içeceğinde yetkisiz madde sibutramin bulunduğu bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde, kahvede yasaklı madde tespit edildiği kaydedildi.

Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ‘ciddi’ risk taşıdığı belirtildi. Türkiye’den alınan kahve için imha kararı verildi.

SİBUTRAMİN NEDİR?

Genellike bitkisel içerikli zayıflama ürünlerinde kullanılan sibutraminin pek çok yan etkisi bulunmaktadır.

Söz konusu maddeninuykusuzluk, ağız kuruluğu, kabızlık, artmış kalp krizi riski ve inme olmak üzere birçok yan etkisi vardır.