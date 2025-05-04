Kontrolden Çıkan Kamyonet Kayalığa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari Çukurca’da bir kamyonet seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet kayalığa çarparken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Diyarbakır’dan Çukurca ilçesine seyir halinde olan Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayalığa çarptı. Araçta bulunan Ramazan Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından Özbeğ’i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA