Kontrolden Çıkan Kamyonet Kayalığa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonet, kayalığa çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Kamyonet Kayalığa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari Çukurca’da bir kamyonet seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet kayalığa çarparken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Diyarbakır’dan Çukurca ilçesine seyir halinde olan Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayalığa çarptı. Araçta bulunan Ramazan Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından Özbeğ’i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari
Son Güncelleme:
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Sınırda Yapılan Kontrollerde Ortaya Çıktı: Gizli Bölmede Binlerce Euro! Gizli Bölmede Binlerce Euro!
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Trafikte İzinsiz Çakara Geçit Yok! Bakan Yerlikaya Paylaştı Trafikte İzinsiz Çakara Geçit Yok
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi
SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı SGK'da Sistem Tümden Değişiyor! Erken Emeklilik Fırsatı Başladı