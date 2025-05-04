Trafikte İzinsiz Çakara Geçit Yok! Bakan Yerlikaya Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2025'in ilk 4 ayına ilişkin trafik denetim bilançosunu paylaştı. Buna göre 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyonu aşkın araç denetlendi, izinsiz çakar kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

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Trafikte İzinsiz Çakara Geçit Yok! Bakan Yerlikaya Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince helikopter ve dronla havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını belirtti.

Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin şekilde kullandıklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA

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