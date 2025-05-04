Sırrı Süreyya Önder'e Son Veda! Cenazesi Hastaneden Alındı

Dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden teslim alınırken, Önder'in sevenleri anma töreninin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelmeye başladı. İşte Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programında saat saat detaylar...

09.50 SEVENLERİ AKM ÖNÜNDE TOPLANDI

Sırrı Süreyya Önder’e veda etmek isteyen sevenleri, anma töreninin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmaya başladı.

09.20 SİYASİLER ÇELENK GÖNDERDİ

Siyasi partiler ve sendikalar törene çelenkler gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Genel Merkezi başta olmak üzere Önder için çok sayıda çelenk getirildi.

DİSK'e bağlı Devrimci İnşaat İş Sendikası da son yolculuğunda Önder'i yalnız bırakmayarak törene katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi’ne geldi.

09.00 CENAZESİ TESLİM ALINDI

Dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılmıştı.

ÖLÜM SEBEBİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Saat 23.05'te kalbi bir kez daha duran Önder acilen ameliyata alınmış, 12 saat sonra ameliyatı sona ermişti. 18 gündür yoğun bakımda tutulan Önder, tedavi gördüğü hastanede dün saat 16.10'da hayatını kaybetti. Hastane Önder'in ölüm nedenini çoklu organ yetmezliği olarak açıkladı.

AKM’DE ANMA TÖRENİ

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada Sırrı Süreyya Önder için Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni yapılacağı belirtildi.

ZİNCİRLİKUYU’DA DEFNEDİLECEK

Sırrı Süreyya Önder, ikindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii’de kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi