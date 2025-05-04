İşte Kentsel Dönüşümle İlgili Her Şey... Kimler Faydalanabilir, Devlet Desteği Ne Kadar?

Yıllardır büyük bir deprem beklendiği söylenen İstanbul'da, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları sonrası endişe daha da büyüdü. Kentteki yapıların 1,5 milyonunun riskli statüsünde bulunması vatandaşları korkuturken, kentsel dönüşüm seçeneğiyle İstanbullular, daha güvenli yapılara kavuşabileceğini umuyor. Kentsel dönüşüm projesinin nasıl gerçekleşeceği, koşulları ve kimlerin faydalanabileceği de merak konusu oldu.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; İstanbul’daki 39 ilçede, riskli yapıya sahip tüm vatandaşlar bu destekten faydalanabilecek. Herhangi bir son başvuru tarihi bulunmazken, ev sahiplerinin önce kendi aralarında anlaşarak lisanslı bir kurum aracılığıyla binalarına riskli yapı raporu aldırması sonra da kat irtifakı kurulduktan sonra belediyeye başvurarak hak sahipliği belirlemesi gerekiyor.

DESTEK NE KADAR?

Konutlar için verilen hibe tutarı 875 bin TL, kredi desteği ise 875 bin TL oldu. Taşınma yardımı artık 125 bin lira olurken, kentteki bir konut için sunulan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye çıktı. Öte yandan, diğer konutlar için 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanabiliyor. İş yerlerinde hibe ve kredi tutarları 437 bin 500 TL’ye çıkarken, 125 bin liralık taşınma yardımıyla birlikte toplam destek 1 milyon TL oldu.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Bina dönüşüm sürecinde maddi destek, hak sahibi adına yüklenici firmaya veriliyor. Vatandaş doğrudan para almazken, ödemeler de kademeli olarak gerçekleştiriliyor. İşe başlarken yüzde 30, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izni alındığında kalan yüzde 10 ödeniyor. Taşınma desteği ev sahibi ya da kiracıya göre değişirken, kiracı varsa kiracı, yoksa ev sahibi söz konusu yardımı alıyor.

GERİ ÖDEME VAR MI?

Devlet tarafından verilen hibe karşılıksız bir miktar, geri ödemesi yapılmıyor. Kredi için de geri ödemeler, yapı ruhsatı alındıktan iki sene sonra başlıyor. Bu sürede vatandaş evine taşınırken, krediler de 10 yıla kadar vadeli oluyor. İlk sene faiz uygulanmazken, diğer yıllarda da artışlar TÜFE’nin yarısı oranında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi