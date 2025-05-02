Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle

İŞ YERLERİNE 1 MİLYON TL DESTEK

İş yerlerinin dönüşümünde de destek miktarları yükseltildi. Daha önce 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye çıkarılırken, kredi desteği de aynı tutara yükseldi. Taşınma yardımı 125 bin TL olarak belirlendi. Böylece iş yeri dönüşümü için sunulan toplam destek 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkânı tanınacak.