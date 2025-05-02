Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla sürdürülen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı. Konut dönüşümü için sağlanan toplam destek miktarı 1 milyon 875 bin TL’ye yükseltildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hibe tutarı 700 bin TL’den 875 bin TL’ye çıkarılırken, kredi desteği de aynı oranda artırıldı. Taşınma yardımı ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseldi. Böylece vatandaşlara sunulan toplam destek 1.5 milyon TL’den 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşmış oldu.
İŞ YERLERİNE 1 MİLYON TL DESTEK
İş yerlerinin dönüşümünde de destek miktarları yükseltildi. Daha önce 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye çıkarılırken, kredi desteği de aynı tutara yükseldi. Taşınma yardımı 125 bin TL olarak belirlendi. Böylece iş yeri dönüşümü için sunulan toplam destek 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkânı tanınacak.
TOKİ VE EMLAK KONUT PROJELERİ DEVREDE
Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle projeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda vatandaşlar, Yarısı Bizden kampanyası çerçevesinde 875 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecek. İnşaatlar TOKİ ya da Emlak Konut tarafından üstlenilirken, hibe tutarı bina maliyetinden düşülerek kalan borç uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilecek.
UZMANLARDAN “ELİNİZİ ÇABUK TUTUN” ÇAĞRISI
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, desteklerdeki artışın kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirterek, “100 metrekarelik bir dairenin ortalama maliyetinin 1.9-2 milyon TL civarında olduğu dikkate alındığında, sunulan desteğin sürece olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de, özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle dönüşüme mesafeli yaklaşan vatandaşlar için bu artışın önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini vurgulayarak, hak sahiplerine “ellerinizi çabuk tutun” çağrısında bulundu.
60 BİNDEN FAZLA KONUTTA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR
Şu anda İstanbul’da 21 bin konut ve iş yerinin inşası Yarısı Bizden kampanyası kapsamında devam ediyor. 41 bin konut için ise proje süreçleri yürütülüyor. Bakanlık, İstanbul’un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam ediyor. 2012 yılından bu yana kent genelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci sürüyor.
KREDİ ÖDEMELERİ 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlayacak. 10 yıla kadar vade imkânı sunulan kredilerde ilk yıl faiz uygulanmayacak. Sonraki yıllarda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.