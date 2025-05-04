Ankara'da Kadın Cinayeti: Komşusunu Öldürüp İntihar Etti

Ankara’nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak üzerindeki bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında bir kadın cinayeti meydana geldi. M.A. (50) adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.'nin (21) evine girdi. Silah ile önce genç kadını kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları ihbarı alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA