Amasya'da Kan Donduran Olay! Annesini Öldürdü

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri Türkiye gündeminden düşmeyen toplumsal bir sorun haline gelirken, son olarak dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi'nde yine bir kadın cinayeti meydana geldi.

Saliha K. (60) ile 28 yaşındaki oğlu M.K. (28) arasında bir nedenden şiddetli tartışma çıktı. Komşuların ihbarı sonrası bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine giden ekipler kadını vücuduna bıçak darbeleri almış halde buldu.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın oradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan saldırgan M.K'nin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA