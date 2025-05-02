Bilecik’te Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bilecik’te 59 yaşındaki E.T., üçüncü kat balkonundan düşerek ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’te Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bilecik’in İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşayan 59 yaşındaki E.T., üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.T., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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