Zincir Markette Korkunç Olay! Kadın Çalışanı Darbetti

Muğla'da dehşete düşüren bir kadına şiddet olayı yaşandı. Markette kasiyer olarak çalışan 23 yaşındaki Birsen D., iş arkadaşı Abdullah K. tarafından darbedildi. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir zincir markette kasiyer olarak çalışan 23 yaşındaki Birsen D., iş arkadaşı tarafından darbedildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BOĞAZINI SIKARAK DARBETTİ

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir markette, öğle saatlerinde meydana geldi. Kasada çalışan Birsen D. ile aynı markette görev yapan 25 yaşındaki Abdullah K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah K., Birsen D.’nin üzerine yürüyerek yumruğunu gösterdi, ardından genç kadının boğazını sıkarak darbetti. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırının ardından jandarmaya giden Birsen D., Abdullah K. hakkında şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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