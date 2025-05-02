Meslekten Utandıran Polis: Depremde Ölenlerin Altınlarını Çaldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adana'nın Çukurova ilçesindeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yıkımın ardından enkazdan çıkan altınlar, resmi işlemle 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi. Ancak bu teslimat, daha sonra büyük bir güven skandalına dönüştü.

POLİS TESLİM ETTİ, SONRA GERİ ALDI

İddiaya göre, altınların teslim sürecinde görevli polis memuru E.C. (30), güvenlik kamerası önünde ve tutanakla mağdurlara teslim ettiği altınları bir süre sonra yeniden geri topladı. Gerekçe olarak ise "Eksik altınlar tespit ettik, savcının incelemesi gerekiyor" şeklinde beyanda bulundu. E.C., bazı mağdurların evine bizzat polis aracıyla giderek altınları geri aldı.

Altınları daha önce bozdurduğunu belirten Orhan Boncukluğu'na ise "Tanıdığım bir kuyumcu var, orada yeniden aynı altınları yaptır, bana öyle teslim et" dediği ileri sürüldü. Boncukluğu, bu talebi yerine getirip altınları yeniden yaptırarak E.C.'ye teslim etti.

AİLELER ŞÜPHELENDİ

Zaman geçmesine rağmen altınlar ailelere geri verilmedi. E.C.'nin çelişkili açıklamalar yapması üzerine, mağdurlar durumu aynı binada yakınlarını kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'na iletti. Avukat Subaşı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bu karar Sulh Ceza Mahkemesi'ne taşındı ve mahkeme, soruşturmanın yeniden açılmasına hükmetti.

İSTİFA ETTİ

Olayın büyümesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, dosyaya müfettiş atadı. Bu süreçte E.C., görevinden istifa etti. Ancak Teftiş Kurulu, E.C. hakkında iki ayrı kez "devlet memurluğundan çıkarma" cezası verdi.

Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, denetim ihlali gibi suçlardan iddianame düzenlenen eski polis memuru E.C., önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

'BİR DAHA GÖRMEDİK'

Oğlu, hamile gelini ve torununu aynı anda toprağa veren Osman Özgen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz Kayseri'ye cenazeye gitmiştik. Eşim, evdeki altınları oğlumun evine bırakmıştı. Deprem olduğunda üç canımızı kaybettik. Henüz yasımızı tutarken enkazdan altınların çıktığı haberini aldık. Gidip karakola başvurduk, bize sadece 2 bilezik teslim edildi. Ancak eve döndükten sonra bir polis gelip ‘Bu altınlar sizin değil, tutanağı yeniden düzenleyeceğiz' diyerek altınları geri aldı. Yaklaşık 200 bin liralık altındı. Bir daha da göremedik."

'MAĞDUR ETMEMİŞ'

Meslekten ihraç edilen E.C.'nin ise savcılığa verdiği ifadesinde kimseyi mağdur etmediğini, altınları teslim ederken karışıklık yaptığını, bu sebeple birçok kişinin altınını gidip yeniden evlerinden aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA