14 Milyonluk 'Change Araç' Vurgunu: Deprem Bölgesinde Enkazdan Çıkarıp...

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, aralarında deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçların da bulunduğu hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını tespit etti.

Bu şekilde 30 aracın mekanik kısımlarında değişikliğe gidildiği, şasi numaralarına kimyasal sıvı dökülerek müdahale edildiği ve sahte evrak düzenlendiği belirlendi.

14 MİLYON LİRA GELİR

Bu yöntemle 'change' işlemi yapılan otomobillerin, bir oto galeri üzerinden üçüncü kişilere satışının gerçekleştiği ve bu yöntemle mağdur edilen kişilerden 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Isparta merkezli Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; dijital materyaller, sahte evraklar ve birçok doküman bulundu. Dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrollü olmak üzere 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. ‘Change’ işlemi uygulandığı tespit edilen 30 araca ise el konuldu.

Kaynak: DHA