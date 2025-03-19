Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürmüştü, Cezası Belli Oldu

29 Eylül 2024’te, gece saat 03.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Süleyman Ege Sevil ve 23 yaşındaki Tolga Taşkınel, birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil, Taşkınel’i bıçakla göğsünden yaraladı. Olay anında evde bulunan bir diğer arkadaşları Hüseyin Emre Ç. ise panikle kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkınel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Süleyman Ege Sevil’i suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan Hüseyin Emre Ç. ise kısa sürede bulunarak karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevil tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.

TAHRİK İNDİRİMİ

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ömür boyu hapsi istenen Süleyman Ege Sevil, savunmasında olayın bir kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Kendini korumak zorunda kaldığını iddia eden Sevil, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tolga'nın gidecek hiçbir yeri yoktu, parası yoktu. Ben de evime aldım, yardım ettim. Kendisi uyuşturucu bağımlısıydı. Diğer ev arkadaşım da tüm yaşananlara şahit. Sosyal medyadan insanları uyuşturucuya düşürüp para alıyordu. Boynumdaki darp izinden de anlaşılacağı gibi beni boyun kilidine aldı. Ev arkadaşımız olmasaydı, şu anda ben ölmüş olacaktım. Tolga benim yerimde olacaktı. Öldürmek istemediğimi alt komşum bile duymuş. Ben ölmesin diye tampon yapıp ambulansı aradım. Ben iyilik yapmak isterken ne duruma düştüm? Ben, Tolga iyi olsun istedim, iyileştirmek istedim. Suçlamaların hepsi yalan. Ben kendimi korudum. Yaptığım hareketten de pişmanım" dedi.

Tolga Taşkınel’in annesi Ayşe Yaman ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, Sevil’i önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum etti. Ancak eylemin tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ceza 18 yıla indirildi.

Kaynak: DHA