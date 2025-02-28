Depremzedelerin Acısı Üzerinden 36 Milyonluk Vurgun: 33 Araçtan 30'u 'Change' Çıktı

Diyarbakır merkezli "change" araç operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Depremzedelerin araçları üzerinden vurgun yapan zanlıların 36 milyon 430 bin liralık mal varlığına el konuldu.

Depremzedelerin Acısı Üzerinden 36 Milyonluk Vurgun: 33 Araçtan 30'u 'Change' Çıktı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremde hurdaya dönen araçların şasi numaralarını değiştirerek haksız kazanç elde eden bir suç şebekesi çökertildi. Araçlara "change" işlemi uygulayan 7 şüpheli tutuklanırken, 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

YENİDEN SATMIŞLAR!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen araçların organize bir şekilde yeniden satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.

Depremzedelerin Acısı Üzerinden 36 Milyonluk Vurgun: 33 Araçtan 30'u 'Change' Çıktı - Resim : 1

Suç örgütünün, trafik kazalarında perte çıkan araçların şasi numaralarını illegal yollarla temin ettikleri başka araçlara basarak, hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterdiği belirlendi. Bu yöntemle onlarca kişi mağdur edilirken, müştekilerin toplam zararı 21 milyon lirayı buldu.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan kriminal incelemelerde incelenen 33 araçtan 30’unda şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Depremzedelerin Acısı Üzerinden 36 Milyonluk Vurgun: 33 Araçtan 30'u 'Change' Çıktı - Resim : 2

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çalıntı bir araç ve parçalanmış otomobil parçaları ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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6 Şubat depremleri Depremzede Otomobil İkinci El Araç Diyarbakır
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