40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların şasi numaralarının değiştirilip "change" işlemi yapılarak satıldığı ortaya çıktı. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 40 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

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40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören ve trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu - Resim : 1

15 GÖZALTI

2 aylık teknik takibin ardından Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu - Resim : 2

40 MİLYON TL

Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları, bu araçları ortak hareket ettikleri oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3'üncü kişileri mağdur ettikleri tespit edildi.

40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu - Resim : 3

Çetenin bu yöntemle 40 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu - Resim : 4

40 Milyon Liralık Vurgun: Depremde Ağır Hasar Alan Araçlarda 'Change' Oyunu - Resim : 5

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Kaynak: DHA

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