Giresun, Trabzon ve Rize’ye Son Dakika Uyarısı: Bu Akşam Başlıyor! Göz Gözü Görmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Meteoroloji sayfası Hava Forum, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bazı ilçeler için uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: BU AKŞAM BAŞLIYOR

Meteoroloji sayfası Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Giresun, Trabzon ve Rize’ye sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hava Forum paylaşımında “Çok Acil Uyarı: Çevremizi Bilgilendirelim: Perşembe akşamı ile cumartesi arası Giresun, Trabzon ve özellikle Rize'de şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Metrekareye toplamda yer yer 280 kilogram yağış düşebilir. Bu çok tehlikeli bir değer! Dere yataklarındakiler çok dikkatli olsun...” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi