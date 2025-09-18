Starmer'la Ortak Basın Toplantısında Açıkladı: 'Netanyahu'ya Baskı Yapacağım Ama...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik."

Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.

Hamas'ın elindeki rehinelerin hemen bırakılmasını istiyorum. Yarın değil, şimdi. Filistin devletinin tanınması konusunda ise Birleşik Krallık'la hemfikir değiliz.

'NETANYAHU'YA BASKI YAPACAĞIM AMA...'

Bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyorum ama önce esirlerin serbest bırakılmasını istiyorum. Netanyahu’ya tabii ki baskı yapacağım ama önce esirlerin geri gelmesi gerekiyor.

'FİLİSTİN'İ TANIMA ADIMI BARIŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE'

Starmer'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Trump'la Ukrayna'nın savunmasına vereceğimiz desteği artırmanın yollarını konuştuk. Bugün savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi ve Putin'in kalıcı bir barış anlaşmasına varması için üzerindeki baskıyı nasıl kararlı bir şekilde artırabileceğimizi ele aldık.

Barış ve yol haritası konusunda kesinlikle hemfikiriz.

İsrail-Filistin meselesini de ele aldık. Filistin'i tanıma adımı, barış planı çerçevesinde görülmeli. Filistin'i tanıma zamanlamamızın Trump'ın ziyaretiyle bir bağlantısı yok.

Yasa dışı göç önemli bir problem. Bu konuda iade anlaşmasının işlemesi önemli. Göçmen sorununu çözmemiz gerek."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi