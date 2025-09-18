Çorum'da Motosikletlere Sıkı Denetim! 15 Araç Trafikten Men Edildi
Çorum’un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yoğun trafik denetimlerinde kurallara aykırı olduğu tespit edilen 15 motosiklet trafikten men edildi.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan motosiklet kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri artırdı. Yapılan son uygulamalarda çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 15 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.
Polis ekiplerinin, sürücülerin can güvenliği için denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.
