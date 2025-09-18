İstanbul’a Saat ve Tarih Verildi! Aylardır Beklenen An Geldi Çattı: Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak

Meteorolojiden İstanbul’a kritik bir uyarı yapıldı. Aylardır beklenen an geldi çattı. Bir anda bastıracak tüm bölgeyi etkisi altına alacak.

İstanbul’a yeni bir uyarı yapıldı. Yağışlı havaya hasret kalanlara müjde. Saat ve tarih verildi.

AYLARDIR BEKLENİYORDU! İSTANBUL’A MÜJDELİ HABER VERİLDİ

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbul’la ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

Yağışların İstanbul’a yaklaştığını belirten Hava Forum, “Yağış İstanbul'un girişine kadar geldi, şu an zangır zangır zinciri koparmak için uğraşıyor... Haydi kır zincirleri, gir megakente! Sana çok ihtiyacımız var... Girecek mi sizce? Bizce başaracak...” paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Sağanak yağış
