Mourinho’nun Aldığı Tazminat Paralarını Nereye Harcadığı Belli Oldu! Arabasını Gören Fenerbahçeliler Beddua Etti

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşmaya varan Jose Mourinho’nun son görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Benfica tesislerine giden deneyimli teknik adamın kullandığı lüks araç Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı. Yorumlar peş peşe yağdı…

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica karşısında elendikten sonra Fenerbahçe’den kovulan Jose Mourinho’nun lüks Ferrari’si sosyal medyada büyük tepki çekti. Sarı-lacivertli ekipten iddialı bir tazminat alan Portekizli çalıştırıcının paraları nereye harcadığı belli oldu.

FENERBAHÇE’DEN ALDIĞI TAZMİNATI NEREYE HARCADIĞI BELLİ OLDU

Benfica ile anlaşmaya varan Jose Mourinho’nun tesislere Ferrari ile giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyen Fenerbahçe taraftarları, Portekizli teknik adama öfke kustu.

TARAFTARLAR TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDIRDI

Mourinho’nun lüks aracını gören sarı-lacivertli taraftarlar peş peşe tepkiler çekti. İşte bazı gelen tepki yorumları;

‘Rabbim biliyor konuyu. Vesile olursa yaşasın…

Tekerin patlasın motorun bozulsun, ekmek düşmanı seni.

Meşhur futbol dolandırıcısı.

Ne iğrenç bir herifsin sen ya”

