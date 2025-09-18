Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Kritik Noktayı Açıkladı: Son 7 Yıl Kuralı Maaşınızı Etkiliyor

Türkiye’de milyonlarca kişi emeklilik için gün saymakta. Bu süreçte belli adımlar maaşını direkt olarak etkileyebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altın kuralları paylaştı. SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için en kritik konulardan biri “son 7 yıl kuralı” olarak bilinen uygulama. Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan milyonlarca çalışan, hangi kurumdan emekli olacağını bu kurala göre öğreniyor. Bu durumsa maaşını direkt olarak etkiliyor.

Emeklilik planlaması yapan milyonlarca çalışan için “son 7 yıl kuralı” kritik bir önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, emekliliği yaklaşan sigortalıların hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) emekli olacakları, son 7 yıl içinde ödedikleri primlere göre belirleniyor.

Özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için geçerli olan bu uygulama, emeklilik dilekçesi verildiğinde bağlanacak maaşın hangi kurum üzerinden hesaplanacağını netleştiriyor. Dolayısıyla prim ödemelerinin dağılımı, emeklilik statüsünü doğrudan etkiliyor ve yanlış planlama, emeklilik sürecini uzatabileceği gibi maaş miktarını da değiştirebiliyor.

SON 7 YIL KURALI NEDİR?

1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar için “son 7 yıl” yani 2.520 gün kuralı devreye giriyor. Bu kişilerin, son 7 yıl içerisindeki prim ödemeleri inceleniyor. Eğer bu sürede bir kurumdan en az 1 gün fazla prim yatırılmışsa, emeklilik hakkı o kurum üzerinden kazanılıyor.

Örneğin, son 7 yıl içinde 3,5 yıldan (1.261 gün) fazla prim ödemesi SSK’dan yapılmışsa, kişi SSK’dan; Bağ-Kur’dan yapılmışsa Bağ-Kur’dan emekli olabiliyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN KRİTİK UYARI

1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için “son 7 yıl” uygulaması geçerli değil. Bu kişilerde tüm çalışma hayatı boyunca ödenen primler dikkate alınıyor. Yani hangi statüye göre daha fazla prim ödenmişse, emeklilik hakkı da o kurum üzerinden kazanılıyor.

İKİ YA DA DAHA FAZLA KURUMDAN PRİM ÖDEYENLER

Bazı çalışanlar son 7 yıl içerisinde SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim yatırabiliyor. Bu durumda ise hangi kurumdan en fazla prim yatırılmışsa, emeklilik hakkı o kurum üzerinden doğuyor.
Uzmanlar, özellikle emeklilik tarihi yaklaşan çalışanların prim ödemelerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü yanlış kurumdan başvuru yapılması ya da son 7 yıl hesabının doğru yapılmaması, emeklilik sürecini uzatabiliyor.

