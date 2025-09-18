Ata Tohumundan Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Damarları Açıyor, Kalbi Saat Gibi Çalıştırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Cırgalan Mahallesi’nde ata tohumundan yetiştirilen coğrafi işaretli Cırgalan biberi, hem lezzeti hem de şifasıyla öne çıkıyor. Çemenden pastırmaya, kahvaltılıklardan ev yemeklerine kadar pek çok tarife tat katan bu özel biber, Avrupa’da da yoğun ilgi görüyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA UZANAN EMEK

Mart ayında ekilen, ağustos sonunda hasadı yapılan Cırgalan biberi, mahalle sakinlerinin özenli ellerinde işleniyor. Saplarından ayrılan biberler, mahalle evlerinin damlarına ve sokak aralarına serilerek günlerce güneşte kurutuluyor. Ardından acı damarları çıkarılıyor, eleniyor ve değirmenlerde toz haline getirilerek sofralara ulaştırılıyor.

KİLOSU 750 TL'YE SATILIYOR

Her yıl 10-12 ton üretimi yapılan biber, yalnızca Kayseri’de değil, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ve gurbetçiler aracılığıyla Avrupa sofralarında da yerini alıyor. Kilosu 750 liraya ulaşan Cırgalan biberi, farklı damak tatlarına göre tercih ediliyor.

"ÇOCUK BÜYÜTÜR GİBİ BÜYÜTÜYORUZ"

Biber üreticisi Muammer Nahit, ata tohumunun önemine dikkat çekerek, "Bu biberi çocuğunu büyütür gibi özenle yetiştiriyoruz. Dalında kızardığında topluyoruz, kurutup değirmende toz haline getiriyoruz. Çok acı değil; acı isteyen Kahramanmaraş’ın, tatlı isteyen Nazilli’nin, orta acı isteyen bizim biberimizi seçiyor" dedi.

YILLARIN MUTFAK GELENEĞİ

Mahalle sakinlerinden İpek Yıldırım ise Cırgalan biberinin hayatındaki yerini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklarımı bu biberle büyüttüm, evimi bununla geçindirdim. Annemin anneannesi bile bu biberi yaparmış. Bizim için sadece bir ürün değil, köklü bir gelenek. Her yıl ata tohumumuzu ekeriz çünkü bu biberin lezzeti bu topraklara özgü."

CIRGALAN BİBERİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kolesterolü düşürür: İçeriğindeki kapsaisin maddesi, kötü kolesterolün (LDL) düşmesine yardımcı olur, damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını destekler.

Damar sağlığını korur: Kan dolaşımını hızlandırır, damarların esnekliğini artırır ve tıkanıklık riskini azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini açısından oldukça zengindir. Düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı korur.

Sindirim sistemine iyi gelir: Mide asidini dengeleyerek hazmı kolaylaştırır, bağırsak hareketlerini destekler.

Doğal ağrı kesici etkisi vardır: Kapsaisin maddesi sayesinde vücuttaki ağrı reseptörlerini baskılar, özellikle kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, iştahı dengeleyici etkisi bulunur.

Antioksidan kaynağıdır: Vücutta serbest radikallere karşı savaşarak hücreleri korur, yaşlanmayı geciktirici etki gösterir.

