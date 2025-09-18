Merkez Bankası Toplam Rezervlerinde 2 Milyar Doları Aşkın Kayıp

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar azaldı.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Toplam Rezervlerinde 2 Milyar Doları Aşkın Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 177 milyar 860 milyon dolar olarak kaydedildi.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolardan 84 milyar 499 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası Toplam Rezervlerinde 2 Milyar Doları Aşkın Kayıp - Resim : 1

Altın rezervleri ise 12 Eylül haftasında 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü: İşte Yeni Aylık Faiz ve Gecikme Faizi OranlarıKredi Kartı Faiz Oranları Düştü: İşte Yeni Aylık Faiz ve Gecikme Faizi OranlarıEkonomi
Altında Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların Zirvesine ÇıktıAltında Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların Zirvesine ÇıktıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
Son Güncelleme:
Komşu Ülke Harekete Geçti! Oraya Yerleşene 500 Bin TL Ödenecek: İşte Aranan Tek Şart
Oraya Yerleşene 500 Bin TL Ödenecek
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?