İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4'te sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Banka politika faizini yüzde 4 seviyesinde korudu.

Banka miktarsal sıkılaşmayı da 70 milyar sterlin seviyesine indirdi. Bankanın para politikası kurulunda faizin sabit tutulması kararı ikiye karşı yedi oyla alındı.

