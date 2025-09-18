İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4'te sabit bıraktı.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Banka politika faizini yüzde 4 seviyesinde korudu.
Banka miktarsal sıkılaşmayı da 70 milyar sterlin seviyesine indirdi. Bankanın para politikası kurulunda faizin sabit tutulması kararı ikiye karşı yedi oyla alındı.
