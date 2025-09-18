Komşu Ülke Harekete Geçti! Oraya Yerleşene 500 Bin TL Ödenecek: İşte Aranan Tek Şart

Nüfusun hızla azalmasından dolayı harekete geçen Bulgaristan hükümetinden dev bir adım geldi. Hükümet, yurt dışında yaşayan vatandaşları ülkeye geri getirmek için dev bir kampanya başlattı. Açıklanan kampanya doğrultusunda, yurda dönen kişilere 5 bin Euro (500 bin TL) ödeme yapılacak. Ayrıca, 1 yıl sürecek bir maaş takviyesi de verilecek. İşte aranan tek şart…

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, dev bir kampanya başlattı. Alınan kararla birlikte geri dönene vatandaşlara 5 bin Euro (500 bin TL) ödeme yapılacak.

HÜKÜMETTEN DEV KAMPANYA

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına yaptığı açıklamasında, "Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan'ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı." dedi.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov

Hükümete bağlı İstihdam Ajansı himayesinde yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gutsanov, yurt dışında Bulgaristan vatandaşlığı bilincini sürdüren vatandaşlara yönelik olacak program için hazineden 13 milyon Euro bütçe ayrıldığını duyurdu.

GERİ DÖNENLERE 500 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, "Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak." diye konuştu.

TEK ŞART ARANIYOR

Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, "Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan'da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar." dedi.

