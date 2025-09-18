Benzine Yeni Zam Kapıda! Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de akaryakıt sektörü, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in açıklamalarına göre, benzin fiyatlarında Cumartesi günü 1 lira artış bekleniyor. Bu zam, uluslararası piyasalardaki artıştan kaynaklanıyor ve pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Aydilek, "Cumartesi günü benzine 1 lira zam beklendiğini açıkladı." Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmediğini belirtti. Bu karar, enerji ithalatındaki maliyet yükselişleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak alındı.

Mevcut fiyatlara bakıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 54,25 TL, LPG 26,51 TL seviyesinde. Anadolu Yakası'nda ise motorin 54,13 TL, LPG 25,88 TL olarak satılıyor. Ankara'da motorin 55,19 TL, LPG 26,40 TL.

