Uzmanlar Yakıt Alımında 'Altın Kural'ı Açıkladı

Araç sahiplerine yönelik yapılan yeni bir uyarıda, yakıt deposunu tamamen boşaltmadan doldurmanın önemi vurgulandı. Uzmanlar, sürücülerin benzin ya da dizel yakıtlarını deponun neredeyse bitmesini beklemeden almaları gerektiğini belirtti. Aksi halde hem araç güvenliği riske giriyor hem de pahalı tamiratlarla karşı karşıya kalınabiliyor.

Uzmanlar Yakıt Alımında 'Altın Kural'ı Açıkladı
Enerji sektöründe danışmanlık hizmeti veren Your NRG firmasından Gordon Wallis, en doğru yakıt dolum zamanının, araç gösterge panelinde yaklaşık 80 kilometrelik menzil kaldığında olduğunu ifade etti. Bu seviyede dolum yapılmasının hem yakıt kalıntılarının motora zarar vermesini engellediğini hem de sürücüye uygun fiyatlı benzin istasyonlarını seçme fırsatı sunduğunu belirtti.

BOŞ DEPO CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİYOR

Wallis, deponun dibinde biriken tortuların, yakıt seviyesi düştüğünde pompa ve filtreye ulaşarak tıkanmalara neden olabileceğini vurguladı. Bu durum, motor performansını ciddi şekilde düşürürken, sürücüyü yüksek maliyetli onarımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

"Özellikle araç boşta çalışırken yakıt pompası daha fazla zarar görebilir. Bu yüzden deponuzda her zaman en az çeyrek tank yakıt bırakmanız en güvenli seçenektir" diyen Wallis, sürücüleri düzenli kontrol konusunda uyardı.

HER YIL 10 BİNDEN FAZLA ARAÇ ZARAR GÖRÜYOR

İngiliz Otomobil Derneği (AA) ise, sadece İngiltere’de her yıl 10 binden fazla arızanın yakıt ya da elektrik enerjisi eksikliği nedeniyle yaşandığını duyurdu. Kurum, arızalı yakıt göstergeleri ya da yoğun trafikte uzun süreli beklemeler gibi beklenmedik durumlara karşı sürücülerin daima hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, en az çeyrek depo kuralına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

